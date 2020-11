Faktu pārbaude: Mirušie ASV prezidentu neievēlēja

Vienlaikus ar cieši novēroto ASV prezidenta vēlēšanu balsu skaitīšanu, kas ilga vairākas dienas līdz par uzvarētāju tika paziņots Demokrātiskās partijas kandidāts Džo Baidens, parādījās ne mazums pretrunīgas informācijas par to "vēlēšanu nozagšanu". Viens no populārākajiem nepatiesajiem apgalvojumiem līdz pat šim brīdim ir tūkstošiem nelaiķu dalība vēlēšanās.

Meliem auglīgs fons



Kļūdainu un nepatiesu informāciju soctīklos un medijos izplatīja un joprojām izplata ne tikai anonīmi personāži un pat tā dēvētie boti, bet pirmām kārtām pats ASV prezidents Donalds Tramps, kā arī viņam pietuvināti cilvēki. Savukārt viņa popularitāte nodrošinājusi šo nepatiesību izplatīšanos ne tikai Trampa komandas un vēlētāju vidū, bet visā pasaulē, kur vien atrodami Trampa atbalstītāji. Arī Latvijā.

Nepatiesu ziņu izplatīšanai bija pateicīgs un apzināti veidots fons. ASV vēlēšanu sistēma paredz, ka daudzos štatos biļetenus ikviens var pieteikties saņemt pa pastu un pa pastu tos arī nosūtīt atpakaļ līdz pat vēlēšanu dienai ieskaitot. Šo sistēmu Tramps kopš pavasara nosodīja kā potenciālu krāpšanai, kas gan vairākkārt atspēkots.

Balsošana pa pastu pandēmijas dēļ šogad bija īpaši populāra. Turklāt ne tikai demokrātiskās partijas atbalstītāju vidū, piemēram, Pensilvānijā un Džordžijā, kur tieši pa pastu saņemto balsu skaitīšana pamazām rezultātu pavērsa par labu Džo Baidenam, bet arī republikāņu vidū. Tieši pa pastu saņemto balsu skaitīšana Baidena pārsvaru pār Trampu kopš vēlēšanu nakts samazināja Arizonā.

Balsu proporcijas mainīšanās jau pēc vēlēšanu nakts, Trampa pastāvīgi sētās bažas par pasta izmantošanu balsošanas sistēmā un fakts, ka Tramps rīkoja plaši apmeklētas tikšanās ar vēlētājiem, kamēr Baidens un arī viņa atbalstītāji pandēmijā no daudzgalvainiem pūļiem izvairījās, tiem, kas nav pazīstami ar vēlēšanu procesu, veicinājis dažādu teoriju rašanos par "mistiskajiem Baidena atbalstītājiem". Viena no populārākajām – vēlēšanās atdotās balsis pieskaitītas jau mirušām personām.

Kā atzīmē CNN, šo apgalvojumu savos izteikumos atkārtojuši gan Trampa ģimenes locekļi, gan vairāki Trampam pietuvināti cilvēki, piemēram, bijušais parlamenta apakšpalātas spīkers Ņūts Gingričs un bijušais izlūkdienesta vadītāja vietas izpildītājs Ričard Grenels. Viņi pauda, ka ar mirušu personu balsīm nozagtas tieši Mičiganas štata elektoru balsis.

Mirušie nevar balsot



Tam vienīgais "pamatojums" līdz šim bijis kāds šķietams vārdus un pasta indeksus ietverošs cilvēku saraksts bez zināma autora un izcelsmes. ASV medijs pārliecinājās, ka saraksts satur īstu cilvēku, tostarp mirušu, vārdus, bet pārliecinājās, ka no pārbaudītajiem mirušajiem neviens nav reģistrēts kā nobalsojis. Tikmēr daļa dzīvo sarakstā iekļauto personu savu balsi vēlēšanās bija nodevuši.

Nobalsojušo vārdu un pasta indeksu saraksti ASV ir pieejami, kā dēļ daudzi ir sākuši meklēt viņu vidū mirušos. Pagaidām tas nav izdevies, taču, šādā veidā radušies dažādi kuriozi. Piemēram, kāds Trampa atbalstītājs izveidojis video, kurā stāsta, ka balsojušo vidū atradis jau 80. gados mirušu personu Viljamu Bredliju, kuram tagad būtu jābūt 118 gadus vecam. Mediji atklāja, ka balsojis un sarakstā iekļauts nevis nelaiķis, bet viņa dēls ar tādu pašu vārdu. Tikmēr ar video dalījies pats Tramps, sagādājot tam "ticamības auru" un miljoniem skatījumu.

Citi, pavisam dzīvi balsotāji, savukārt nereti uzrādījuši nepareizu dzimšanas datumu, vai to digitāli nav izmainījuši no standarta uzstādījumos piedāvātajiem datumiem "01.01.1900." vai "01.01.1850."m atzīmē CNN.

Turklāt CNN skaidro, ka mirušas personas vārdā balsot nav iespējams, jo datubāzēs mirušie automātiski tiek uzradīti un attiecīgi netiek reģistrēti vēlēšanām. Piemēram, Viskonsinas štatā šajās vēlēšanās bija gadījums, kad no balsotāju rindām dzēsta ar vēzi slima 20 gadus veca persona, kura balsoja iepriekš, bet mira pirms vēlēšanu noslēguma.

Boksera gadījums



Mirušo vēlētāju teorija nebūtu pilnīga bez dažiem slaveniem un līdz ar to šokējošiem paziņojumiem. Tādu citu starpā sagādāja arī Donalda Trampa personīgais advokāts Rūdolfs Džuliani, kurš iepriekš kļuva par vienu no galvenajām personām nomelnošanas kampaņas izvēršanai pret Baidenu un viņa dēlu Hanteru, kurš savulaik nonāca Ukrainas gāzes kompānijas "Burisma Holdings" uzraudzības padomē.

Džuliani cita starpā tvītoja: "Tikai piemērs tam, cik nekaunīga ir Filadelfijas demokrātu mašīna. Bijušais smagā svara čempions Džo Freizers balsoja 2018. gada vēlēšanās. Viņš nomira 2011. gada 7. novembrī. Varu derēt, ka Baidens dominēja šajā grupā. Mēs to uzzināsim."



Freizera piesaukšana ir tikai kārtējais faktos nebalstītais Džuliani izteikums, kurā apšaubīts notikušo vēlēšanu godīgums. Filadelfijā reiz dzīvojušais Freizers ir miris jau deviņus gadus, tomēr, kā atzīmē "The Focus", balstoties iepriekš "PolitiFact" rakstītajā, atbilstoši dažādu štatu noteikumiem, mirušas personas var parādīties vēlētāju (ne novēlējušo) sarakstā vai arī cilvēks ar tādu pašu vārdu var balsi atdot savā vārdā, bet kļūdaini tikt pieskaitīta pie mirušā. Ierēdņi to var viegli labot un ne viens, ne otrs pats par sevi nav pārkāpums, jo fakts paliek nemainīgs – nelaiķis balsi atdot nevar.

Tomēr Džuliani joprojām nedzēstais tvīts ieguvis plašu popularitāti un pat iekarojis Trampa atbalstītāju uzmanību pat Latvijā. Turklāt, neskatoties uz Džuliani nepatieso apgalvojumu, ka Freizers piedalījies vēlēšanās 2018. gadā, latviešu versijā apgalvojums pielāgots aktualitātēm, norādot, ka viņš balsojis par Baidenu. Gan Džuliani apgalvojums, gan latviski publicētais ieraksts ir viltus ziņas.

Neskatoties uz to, ziņa ir "laikota" un ar to dalījušies vairāk nekā 180 cilvēku.