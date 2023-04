FIB aizturējis iespējamo vainīgo Pentagona dokumentu nopludināšanā

ASV Federālās izmeklēšanas birojs (FIB) paziņojumā apstiprina, ka aizturējis 21 gadu veco Džeku Tekseiru. Tiek uzskatīts, ka viņš bijis iesaistīts Pentagona dokumentu nopludināšanā.

Paziņojumā, ar kuru birojs nācis klajā 13. aprīlī, tiek norādīts, ka aizturēšana notikusi Masačūsetsas štatā un noritējusi bez incidentiem.

FIB izmeklēšanu izvērsa pagājušā nedēļā. Birojs turpina veikt izmeklēšanai nepieciešamās darbības aizturētā dzīvesvietā, norādīts paziņojumā.

BREAKING: Massachusetts Air National Guardsman Jack Teixeira who has been identified as the leaker of Pentagon documents, has just been arrested at his home. It is said to be the biggest national security breach in at least 10 years. pic.twitter.com/RHE2SM2mii