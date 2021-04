FIB veicis kratīšanu Džuliani dzīvoklī

Trešdien ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) veicis kratīšanu bijušā prezidenta Donalda Trāmpa kādreizējā personīgā advokāta Rūdija Džliani dzīvoklī saistībā ar viņa Ukrainas darījumu izmeklēšanu, vēsta mediji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norāda laikraksts "The New York Times", kratīšana liecinot par to, ka Manhetenas federālā prokurora uzsāktā izmeklēšana pārgājusi jaunā fāzē un ka, pēc prokuroru domām, viņu rokās atrodas pārliecinoši pierādījumi.

Džuliani kā advokāts bauda privilēģijas, kas aizsargā informāciju par viņa attiecībām ar klientiem, ja vien nav pietiekami daudz pierādījumu, kas liecina, ka pastrādāts noziegums.

Laikā no 2018. līdz 2020.gadam Džuliani vairākus mēnešus pavadīja Ukrainā, lai palīdzētu Trampam atrast kompromitējošu informāciju par viņa sāncensi Džo Baidenu un tā dēlu Hanteru.

Mediji ziņo, ka izmeklēšana saistīta ar Džuliani darbošanos ukraiņu uzņēmēju un politiķu labā, kas varētu būt ASV lobēšanas likumu pārkāpums.

Mediji arī ziņo, ka FBI un prokurors jau pērn esot pieprasījuši orderus Džuliani tālruņu pārbaudei, taču tie atteikti, kamēr Tramps vēl atradies prezidenta amatā.

Acīmredzami, ka orderi ir izsniegti, amatā nonākot Baidenam un jaunajam ģenerālprokuroram Merikam Gārlandam.

Tikmēr Džuliani advokāts Roberts Kostelo trešdienas kratīšanas jau nosaucis par "tiesisku bandītismu".

"Kāpēc lai jūs kādam to nodarītu, nemaz nerunājot par kādu, kas bijis ģenerālprokurora biedrs, ASV prokurors, Ņujorkas pilsētas mērs un 45.ASV prezidenta personīgais advokāts," vaicājis Kostelo.

Jau 11.janvārī ASV Finanšu ministrija vērsa sankcijas pret četriem Ukrainas pilsoņiem, kas snieguši atbalstu Džuliani, lai nomelnotu Baidenu pirms 2020.gada ASV prezidenta vēlēšanām.