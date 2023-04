Filipīnas Dienvidķīnas jūrā nonākušas 'konfrontācijā' ar Ķīnu

Piektdien Filipīnu krasta apsardze (PCG) paziņoja, ka divi tās kuģi bijuši iesaistīti "konfrontācijā" ar Ķīnas floti Dienvidķīnas jūrā. PCG apsūdzējusi Ķīnas krasta apsardzi (CCG) "bīstamu manevru" veikšanā uz tā sauktā "Second Thomas" sēkļa, kas ilgstoši bijusi konfliktu zona abām valstīm, ziņo medijs "Al Jazeera".

Pirmais incidents noticis pagājušajā piektdienā, kad Ķīnas flotes kuģis šķērsojis ceļu krasta apsardzes laivām 13 kilometrus no Filipīnām piederošas salas, paziņoja PCG.

"Konfrontācija" sākusies, kad Ķīnas korvete pieprasīja PCG kuģiem, lai tie dodas prom un nepakļaušanās varētu "radīt problēmas". Paziņojumā norādīts, ka Filipīnu kuģis neesot atkāpies un ir aizstāvējis savas tiesības veikt operācijas jūrā. Papildus PCG lūgusi Ķīnas flotei doties prom.

Otrs incidents norisinājies divas dienas vēlāk, netālu no "Second Thomas" sēkļa, ko Filipīnās dēvē par "Ayungin" sēkli. PCG ziņojumā norādīja, ka CCG kuģi "demonstrējuši agresīvu taktiku". Viens no Ķīnas kuģiem "veicis bīstamus manevrus, uzturot vien 46 metru distanci," minēts paziņojumā.

"Šāds tuvums radīja nozīmīgus draudus Filipīnu kuģa un tā apkalpes drošībai," paziņojumā atzina PCG, pieminot, ka otrs Ķīnas kuģis novēroja situāciju 640 metru attālumā.

Here is the footage of the CCG vessel's unsafe and unprofessional maneuver to block the PCG vessel from replenishing the BRP Sierra Madre. China is a signatory to COLREGs, which is meant to prevent such unsafe practices. https://t.co/VeLXgmjPVV video courtesy of @AP. pic.twitter.com/Rj2DssHBQ0