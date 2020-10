Foto: Armēņu puiši ierakumos Kalnu Karabahas frontē

Kalnu Karabahas konfliktā Armēnija strauji zaudē teritorijas izsenis galvenokārt armēņu apdzīvotajā Karabahā, kā arī 90. gadu sākumā okupētās Azerbaidžānas zemes ap to. Tas licis Armēnijas premjerministram Nikolam Pašinjanam aicināt visu tautu ķerties pie ieročiem. To, kā izskatās armēņu pozīcijās Kalnu Karabahas frontē, atklāj "Reuters" fotogrāfa kadri.

Kopš 90. gados noslēgtā pamiera starp abām valstīm un aktīvās karadarbības izbeigšanās bijusī frontes zona sastinga. Saskarsmes līnija kļuva par militarizētu, tranšeju caurvītu nepārejamu robežu, kuras abās pusēs saimniekoja armijas.

Kopš nu jau aizvien biežāk par Otrā Kalnu Karabahas karu sauktā konflikta sākšanās 27. septembrī, vietām šī līnija ir pārrauta, Azerbaidžānas spēkiem ieejot iepriekš armēņu kontrolētajās teritorijās.

#Azerbaijani drones are really pummeling Armenian defences....crushing them like wrath of God. This is a new new dimension of drone deployment in conventional wars. Pakistan should be looking at it with great interest...#AzerbaijanWithPakistan #Azerbaijan #Karabakh pic.twitter.com/98TmzO8Ira