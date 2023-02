Foto: ASV armija notriekusi Ķīnas spiegošanas balonu

ASV armija virs Atlantijas okeāna notriekusi aizdomās par spiegošanu turēto Ķīnas gaisa balonu, sestdien vēsta CNN, atsaucoties uz ASV amatpersonu teikto.



Kā ziņots, prezidents Džo Baidens izteicies, ka viņa administrācija parūpēsies par Ķīnas spiegošanas balonu, kas aizvadītajā nedēļā pamanīts virs ASV . "Mēs par to parūpēsimies," Baidena teikto citē CNN.

Baidens ir apspriedis iespējamu balona notriekšanu, taču viņa padomnieki brīdinājuši to nenotriekt virs zemes, jo atlūzas var skart cilvēkus vai mājas.

Tikmēr Dienvidkarolīnas policija norādījusi, ka "tas nav Mēness" un arī brīdinājusi iedzīvotājus, lai viņi nešauj uz spiegu balonu, kas manīts virs Jorkas. Šī apgabala šerifa birojs tviterī paziņojis, ka balons lido pārāk augstu un šauteņu lādiņi to nesasniegs.

CCN arī vēsta, ka lidojumu izsekošanas tīmekļa vietnēs, kurās redzama militāro lidmašīnu kustība, sestdien redzami vairāki ievērības cienīgi lidojumu profili, kas atbilst paredzamajai aizdomās turētā Ķīnas spiegu balona trajektorijai. Pentagons gan nav apstiprinājis šajā rajonā esošu ASV militāro lidmašīnu saistību ar spiegošanas balonu.

“That’s no moon.” Yes, there are reports that the Chinese balloon is flying over our area at the moment. It’s flying at 60,000+ feet. Don’t try to shoot it!! Your rifle rounds WILL NOT reach it. Be responsible. What goes up will come down, including your bullets #YCSONews pic.twitter.com/SeT0ZTUTvy