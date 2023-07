Foto: ASV Vērmontas štatu piemeklē katastrofāli plūdi; izsludināts ārkārtas stāvoklis

ASV Vērmontas štatā stipras lietusgāzes ir izraisījušas plūdus, kuru dēļ ASV prezidents Džo Baidens otrdien izsludināja ārkārtas stāvokli šajā štatā un desmitiem iedzīvotāju tika evakuēti ar laivām.

Plūdu ūdeņi appludināja Vērmontas štata galvaspilsētu Montpīljeru, kurā ir astoņi tūkstoši iedzīvotāju, bet vēl nav ziņots par nāves gadījumiem vai cietušajiem Vērmontā šo lietusgāžu dēļ.



Stiprās lietavas, kuru gaitā dažviet nolija vairāk nekā 20 centimetru lietus, notika pēc tam, kad svētdien plūdos Ņujorkas štatā gāja bojā sieviete.

Lietavas svētdien un pirmdien piemeklēja lielu daļu no ASV ziemeļaustrumiem, tai skaitā Ņujorkas štatu, Ņūdžersiju, Konektikutu, Pensilvāniju, Masačūsetsu un Vērmontu, aizskalojot tiltus un padarot ceļus neizbraucamus.

Vērmontā līdz otrdienai vairāk nekā 100 cilvēku tika izglābti no viņu automobiļiem un mājokļiem, un varas iestādes mēģināja izglābt citus cilvēkus ar helikopteru, ziņoja laikraksts "The New York Times".

Vērmontas gubernators Fils Skots salīdzināja plūdus ar situāciju, kuru 2011. gadā izraisīja tropiskā vētra Airīna, kas prasīja sešu cilvēku dzīvības Vērmontā.

Kaimiņos esošajā Kanādas Kvebekas provincē pēc lietusgāzēm no saviem mājokļiem tika evakuēti vairāk nekā 600 cilvēku.