Ceturtdien Ukrainas varasiestādes paziņoja, ka gūstekņu apmaiņas darījuma ietvaros no Krievijas gūsta ir atbrīvoti 215 Ukrainas aizstāvji, tostarp karotāji, kas saņemti gūstā pēc ilgstošas pretošanās Mariupoles metalurģijas kombināta "Azovstaļ" teritorijā. Foto no dažu gūstekņu atgriešanās publicējis Ukrainas Drošības dienests.

200 Ukrainas aizstāvji samainīti pret prokrievisko Ukrainas politiķi Viktori Medvedčuku, bet pieci "Azovstaļ" komandieri apmainīti pret 55 Krievijas karavīriem. Vēl 10 atbrīvotie ir ārzemnieki, kas cīnījušies Ukrainas pusē.

Ukrainas Drošības dienesta (SBU) vadītājs Vasils Maļuks, kurš pats piedalījās atbrīvoto gūstekņu sagaidīšanā Čerņihivas apgabalā, skaidro, ka Medvedčuks ir augtas klases nodevējs, kura vaina ir pierādīta. Viņa izmeklēšanas lietas ietvaros ir izdevies neitralizēt plašāku aģentu tīklu, arestēt vairākus nodevējus un iegūt vērtīgu informāciju, atklāj Maļuks.

