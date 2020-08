Foto: Baltkrievijā notiek solidaritātes akcijas, protestējot pret vardarbību

Vairākās Baltkrievijas pilsētās trešdien noris akcijas pret vēlēšanu falsifikāciju un vardarbību pret protestētājiem, akciju dalībniekiem sadodoties rokās un veidojot solidaritātes ķēdes.

Pirmo akciju Minskā pie Kamarauskas tirgus rīkoja sievietes, kas bija ģērbušās baltās drēbēs. "Dzīvās ķēdes" veidotas arī Minskā pie Puškina metro stacijas, kur sadursmju laikā šonedēļ dzīvību zaudēja viens protestētājs, redzams sociālajos tīklos publicētajos video.

Akcijas notikušas arī Uručas mikrorajonā, pie metro "Kammenaja horka", pie Centrālā universālveikala. Kā vēsta laikraksts "Naša ņiva", Ļidā sievietes sastājušās ķēdē pie rajona izpildkomitejas.

Grodņā akcija notikusi pie autoostas, bet pie apgabala izpildkomitejas "dzīvās ķēdes" dalībnieki nometušies ceļos. Demonstrantu kolonnas sastājušās arī Žodzinā un Gomeļā.

This is happening now near the Riga shopping mall, where people build barricades on the second day of protests. #Minsk, #Belarus pic.twitter.com/cVUs5ggGzM