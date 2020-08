Foto: Baltkrievijā protestētāji veido 'solidaritātes līnijas'

Daudzos Baltkrievijas uzņēmumos ceturtdien notikuši mītiņi sakarā ar pēdējiem notikumiem valstī - strādājošie protestē pret vardarbību pret protestētājiem, nelikumīgām aizturēšanām un vēlēšanu rezultātu viltošanu.

Tāpat ceturtdien Minskas galvenajās ielās un laukumos izgāja tūkstošiem cilvēku, veidojot "solidaritātes līnijas". Līnijās stājas baltā tērptas sievietes, turot ziedus, plakātus un aizturēto cilvēku attēlus.

"Solidaritātes līnijas" strauji stiepās garumā un agrā pēcpusdienā bija novērojamas teju visos galvenajos Minskas laukumos un lielākajās ielās. Garām braucošo auto vadītāji signalizēja ar taurēm protestētāju atbalstam.

Vairākās vietās atbalstītāji dalīja protestētājiem karstus dzērienus un cepumus. Līdzīgas cilvēku ķēdes tika izveidotas arī pusducī citu Baltkrievijas pilsētu, ziņoja vietējie mediji. Protestētāju plakāti vēstīja "Pārmaiņas!" un "Nē vardarbībai", un viņu rokas rotāja baltas aproces, kas ir viens no opozīcijas simboliem.

"Mēs vēlamies parādīt, ka mēs, mūsu valsts sievietes, esam pret vardarbību," ziņu aģentūrai AFP sacīja 38 gadus vecā friziere Jekaterina, kura bija tērpusies baltās drānās un paņēmusi līdzi uz protestiem baltus ziedus.

"Mēs vēlamies, lai cilvēki var miermīlīgi protestēt, galu galā viņi nevēlas neko sliktu, tikai godīgu balsu skaitīšanu," sacīja 35 gadus vecā Marija, kura pievienojās protestētājiem savā pusdienu pārtraukumā.

#BREAKING

Looks like the regime lost control of Zhodzina, 60 km North East of Minsk.

The entire city is protesting, shouting “OMON out of the city!”

All state forces seem to have disappeared.#Belarus pic.twitter.com/jp90VqOvJu