Foto: Biškekā simboliski nojauc Baltā nama žogu

Kirgizstānas varasiestādes ap Biškekā esošo Ministra kabineta un prezidenta rezidences ēku, kas tautā tiek saukta par Balto māju, nojaukuši žogu un vārtus, vēsta "Radio Brīvā Eiropa".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Galvaspilsētas mēra vietas izpildītājs Balbaks Tulobajevs to nodēvējis par simbolisku gājienu. Ikonisko vārtu un arīdzan visa žoga nojaukšanas iniciatīva nākusi no parlamenta pārstāvja Talanta Mamitova un tālāk to virzījis premjers un prezidenta vietas izpildītājs Sadirs Džaparovs.

Žoga nojaukšana simboliski iezīmē iepriekšējās politiskās ēras beigas. Pēc tam, kad 5. oktobrī, dienu pēc parlamenta vēlēšanām Biškekā protestētāji, apsūdzot valdošo koalīciju varas uzurpēšanā un balsu pirkšanā, pieprasīja jaunu vēlēšanu rīkošanu, naktī tie izgāza arī Baltā nama vārtus un iebrāzās ēkā, tajā izraisot pat ugunsgrēku. Foto ar vārtu gāšanu parādījās medijos visā pasaulē, kļūstot par norišu ikonisku simbolu.

Jau nākamajā dienā pēc protestiem vēlēšanu rezultāti tika pasludināti par spēkā neesošiem, bet pēc protestu nenorimšanas amatu pameta prezidents Soronbajs Džeenbekovs.

Tagad viņa vietā nonākušais Džaparovs no cietuma, kur pēc oficiālās versijas atradās par cilvēku nolaupīšanu, bet pēc aktīvistu uzskatiem – politisku motīvu dēļ, tika atbrīvots protestu gaitā. Viņš rosinājis mainīt konstitūciju, lai neizveidotos līdzšinējā situācija, kad 7% saņemto balsu barjeras dēļ parlamentā netiek pārstāvēti pat viena trešdaļa visu vēlētāju.

Tagad jauna prezidenta vēlēšanas izsludinātas nākamā gada 10. janvārī, bet parlamenta locekļi tiks izvēlēti pagaidām nekonkretizētā datumā pēc tām.

Uz valsts līdera amatu gatavojas pretendēt gan Džaparovs, gan septiņi citi politiķi, kuri līdz šim par to informējuši Centrālo vēlēšanu komisiju.