Foto: Bojāgājušo skaits zemestrīcē Marokā pieaudzis līdz 820; ievainoti 672

Upuru skats spēcīgajā zemestrīcē, kas piektdien vēlu vakarā satricināja Maroku, pieaudzis līdz 820, vēsta ārvalstu mediji, atsaucoties uz Marokas Iekšlietu ministrijas amatpersonu sacīto.

Kopumā zemestrīcē ievainoti vismaz 672 cilvēki, tostarp 205 cilvēku stāvoklis tiek vērtēts kā nopietns.

Jau rakstīts, ka piektdienas vakarā Maroku satricināja 6,8 magnitūdas spēcīga zemestrīce.

"Tas bija pilnīgs haoss, katastrofa, ārprāts," BBC citē franču tūrista Mišela Bizē teikto aģentūrai AFP.

Savukārt britu tūriste Lorela Palmere, kura Marakešā pavada brīvdienas, BBC notikušo atminējās, sakot, ka telpa pēkšņi sākusi drebēt, un sajūta bijusi tāda, itin kā blakus istabā kāds urbtu un drupinātu sienas. "Domāju, ka tavas smadzenes uzreiz nereģistrē notiekošo, līdz brīdim, kamēr nesāk drebēt bildes rāmjos pie sienām un gulta," viņa atminējusies.

Zemestrīces epicentrs bijis aptuveni 70 kilometrus no tūristu iecienītās Marakešas. Pilsētas vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Zemestrīce arī šai pilsētai nodarījusi nopietnus bojājumus – sagruvušas ēkas, tāpēc cilvēki bijuši spiesti nakšņot uz ielām.

Līdzjūtību upuriem un viņu tuviniekiem izteikuši Vācijas un Indijas līderi, ziņo BBC.

Līdzjūtību sestdienas rītā izteikuši arī Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

My heartfelt condolences to the people of Morocco, families and friends of the victims of the devastating #MoroccoEarthquake claiming so many lives, I wish a full and speedy recovery to all the injured — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 9, 2023

Our thoughts are with the people of #Morocco at this tragic moment. Sincere condolences to those who have lost their loved ones in the devastating earthquake. Wishing a smooth and speedy recovery to the injured. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) September 9, 2023

Šī ir stiprākā zemestrīce Marokā daudzu gadu laikā. Lai gan zemestrīces Ziemeļāfrikā ir relatīvi reta parādība, 1960. gadā 5,8 magnitūdu zemestrīce pie Marokas pilsētas Agadiras prasīja tūkstošiem cilvēku dzīvību.

Jaunās zemestrīces epicentrs atradās augstu Atlasa kalnos uz dienvidiem no Marakešas un uz rietumiem no slēpošanas kūrorta Ukaimedenas.

Netālu no epicentra atrodas Ziemeļāfrikas augstākais kalns Tubkals.

Cilvēki sociālajos medijos jau vēlā piektdienas vakarā steidza dalīties ar katastrofas foto un video.

