Foto: Brits metru garā jahtā uzsāk ceļojumu pāri Atlantijas okeānam

Brits Endrjū Bedvels sestdien metru garā jahtā sācis ceļojumu pāri Atlantijas okeānam, raksta ārvalstu mediji.

Bedvels stikla šķiedras jahtu būvējis pats, ar to nodarbojoties pēdējos trīs gadus un to nosaucis par "Big C". Jahtas garums ir viens metrs, bet augstums – nedaudz vairāk kā 3 metri. Tās maksimālais ātrums ir 4 km/h.

Bedvels iecerējis doties no Kanādas uz Lielbritāniju, kopā mērojot vairāk nekā 3000 km. Savu ceļojumu viņš sāka sestdien, plkst.19:20, kad viņa jahtu izvilka līcī no Sentdžonsas pilsētas ostas Ņūfaundlendā.

Brauciena laikā viņš iecerējis pārtikt no vitamīniem saturošiem dzērieniem un pārtikas iepakojumiem, kas izgatavoti no kaltētas liellopa gaļas, rozīnēm un taukiem, kas iestrādāti viņa kajītes sienās.

Viņam šī ideja radās pēc tam, kad izlasīja līdzšinējā rekordista Hugo Vihlena grāmatu, kurš pirms 30 gadiem veica bīstamo braucienu ar 1,6 metru gari jahtu.