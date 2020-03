Foto: 'Covid-19' dēļ Venēcijas kanālos ūdens kļūst neparasti dzidrs un parādās zivis

Tūristu iecienītās Venēcijas kanālos pirmo reizi daudzu gadu laikā ūdens kļuvis dzidrs un tajā novērojamas zivis – tas saistāms ar "Covid-19" dēļ apsīkušajām tūristu masām, vēsta "The Independent".

Parasti cilvēku pārpildītās pilsētas kanālos braukā ar iekšdedzes dzinējiem darbināmas laivas un kuģīši, kas piesārņo un saduļķo ūdeni, padarot to necaurredzamu.

Foto un video no Venēcijas tagad, kad visa Itālija smagās "Covid-19" pandēmijas dēļ dzīvo karantīnas režīmā, liecina, ka ūdens kļuvis tik dzidrs un mierīgs, ka tajā var saskatīt zivis un peld ūdensputni.

Itālija ir "Covid-19" vissmagāk skartā Eiropas valsts. Līdz trešdienai tur konstatēti vairāk nekā 31 500 inficēšanās gadījumi un vairāk nekā 2500 cilvēki ir miruši.

"Covid-19" pandēmijas dēļ pasaulē noteikti dažādi ierobežojumi, lai cīnītos pret slimības tālāku izplatību. Virkne valstu, tostarp Eiropā, noteikušas ceļojumu un pulcēšanās ierobežojumus, kā arī slēgušas robežas.

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj — Gianluca De Santis (@b8taFPS) March 17, 2020

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f — Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) March 16, 2020

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

After a week of lockdown... The canals in Venice are all clear and full of fishes. Kinda gives you the idea what will happen to Earth without Humans! pic.twitter.com/FVc7N8vmty — TheSpaceAcademy.org✨🔭 (@ThespaceAcad) March 17, 2020

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 200 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 8000 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.