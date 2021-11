Foto: Covid-19 turpina pļaut, Krimā atklāj memoriālu pandēmijas upuriem

Ukrainai piederošajā Krimas pussalā, kuru 2014. gadā sagrāba Krievijas spēki, pie Sudakas pilsētas esošajā brīvdabas "mākslas" parkā "Tavrida" atklāta piemiņas zīme Covid-19 upuriem, liecina aģentūras "Tass" uzņemtie attēli.

Metālā veidotais milzu saules pulkstenis "Laiks", kura autoru vārdus parka pārstāvji publiskos paziņojumos neatklāj, norādot, ka skulptūru tapinājuši "jaunie dizaineri un arhitekti profesionāļu vadībā", "apvienojot arhaisko pulksteņa principu un fantāzijas-futūristisko iemiesojumu".

Saules pulkstenis veidots no tērauda un alumīnija, tas ir 9 metrus augsts un 15 metrus garš, bet ciparnīcas diametrs pārsniedzot 6,5 metrus. Saules pulkstenis vērsts pret Melnās jūras Kapselas līci, kura krastā izvietots parks. Tā apkārtnē visu laiku tiekot atskaņots stundu garš skaņu celiņš, kurā esot attēlots viss pasaules ritējums no "izrāpšanās no ūdens" līdz "mūsdienu drudžainajam un aizņemtajam laikam", klāstīts parka interneta vietnē.

Parks kā tūrisma objekts izveidots 2019. gadā jeb jau pēc Ukrainas pussalas okupācijas un aneksijas. Tas veidots no "mākslas objektiem" kuru pamatmērķis ir piesaistīt tūristus – šogad tajā atklāta skulptūra "Puppet XL" no otrreizējās pārstrādes plastmasas, bet uz parka tehniskās ēkas esošais murālis esot "lielākais sienas gleznojums Krievijas dienvidos".

Krievijā no Covid-19 aizvadītajā diennaktī miruši 1195, izvirzot to šī rādītāja līderpozīcijās pasaulē. Savukārt Ukraina ir otrajā vietā ar 699 mirušajiem aizvadītās diennakts laikā, liecina "Worldometers" apkopotie dati.