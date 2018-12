Foto: Idilliskos Marokas kalnos atrod noslepkavotas skandināvu jaunietes

Marokas dienvidos ir noslepkavotas divas skandināvu tūristes, kas kopīgi bija devušās pārgājienā, un aizdomās par šo slepkavību tiek turēti islāmisti, trešdien pavēstīja izmeklēšanai tuvs ziņu avots.

"Radikālais islāms nav izslēgts, ņemot vērā viena aizturētā un triju meklēto vīriešu profilu", sacīja ziņu avots, kas vēlējās palikt anonīms.

24 gadus vecās dānietes Luīzas Vesterageras Jespersenas un 28 gadus vecās norvēģietes Marenas Uelandas līķi pirmdien tika atrasti Augsto Atlasa kalnu masīvā. Vienai no viņām bija nogriezta galva.

Policijas preses sekretārs Bubkers Sabiks paziņoja, ka pastāv aizdomas par terorismu. Viņš sacīja, ka trīs meklēšanā esošie aizdomās turētie vīrieši ir "identificēti un viņus meklē visi drošības dienesti".

Viens no trim meklētajiem ir "bijis tiesāts saistībā ar teroraktiem", sacīja policijas preses sekretārs. Ģenerālprokuratūra paziņoja, ka aizdomās par šo slepkavību aizturētais ir bijis kāda ekstrēmistu grupējuma dalībnieks. Ģenerālprokuratūras paziņojumā teikts, ka tā vēl nosaka sociālajos medijos izplatīta videoieraksta autentiskumu, kurā esot parādīts, kā noslepkavota viena no abām sievietēm.

Abu sieviešu līķi tika atrasti izolētā kalnu rajonā 10 kilometrus no tūristu ciema Imlilas. Aizdomās turētais tika aizturēts Marrākešā apmēram 60 kilometrus uz ziemeļiem no Imlilas, paziņoja Iekšlietu ministrija. Vietējais gids pastāstīja, ka vienas tūristes līķis tika atrasts teltī, bet otrs – ārpus tās. Šo rajonu bieži apmeklējuši trīs vīrieši no Marrākešas, tai skaitā aizturētais, sacīja gids.

Abas sievietes studēja kādā universitātē Norvēģijas dienvidos un bija plānojušas vienu mēnesi ceļot kopā, sacīja noslepkavotās norvēģietes māte. Pēdējais zināmais džihādistu uzbrukums Marokā notika 2011. gadā, kad Marrākešā tika nogalināti 17 cilvēki. 2003. gadā uzbrukumā Kasablankā dzīvību zaudēja 33 cilvēki.