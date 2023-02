Foto: Iela pie Krievijas vēstniecības Londonā nokrāsota Ukrainas karoga toņos

Aktīvisti Londonā ielu pie Krievijas vēstniecības nokrāsojuši Ukrainas karoga toņos, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Fotogrāfijās redzams, ka krāsa tiek lieta visā ceļa platumā, lai izveidotu milzīgu Ukrainas karogu.

Policija ziņo, ka četri cilvēki - trīs vīrieši un viena sieviete - aizturēti aizdomās par noziedzīgiem bojājumiem un ceļa bloķēšanu. Visi četri ir nogādāti Rietumlondonas policijas iecirknī.

Turn on the sound, and have a great day.

Be assured @RussianEmbassy in London won't.

Glory to #Ukraine! pic.twitter.com/ytm4Mm9QoL