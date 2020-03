Foto: Indijā ļaudis biedē policists koronavīrusa ķiverē

Covid-19 pandēmijas dēļ otrajā apdzīvotākajā pasaules valstī Indijā ir spēkā nacionāla mēroga ierobežojumi, lai apturētu slimības strauju izplatīšanos. Kāds policists aradis radošu veidu, kā brīdināt iedzīvotājus par infekcijas briesmām.

Policijas inspektors Raješs Babu no Čenajas pilsētas, kontrolējot transporta un kājnieku plūsmu, valkā īpaši izveidotu motociklista ķiveri, kas attēlo koronavīrusu, liecina fotoaģentūru attēli.

Ideja radīt šādu masku radusies vietējam māksliniekam Bī Govthamam, kurš ievērojis, ka sabiedrība ir pārāk maz informēta par Covid-19 nopietnību, ziņo raidsabiedrība CNN.

Viņš skaidro, ka Indijā cilvēki slimību neuztver pārāk nopietni, jo tā nav redzama ar neapbruņotu aci, tāpēc nolēmis radīt koronavīrusa liela izmēra atveidu.

Indiešu policisti iedzīvotāju disciplinēšanai piemēro arī daudz mazāk humānus mērus, piemēram, karantīnas neievērotāji var dabūt kāvienu ar nūju.

Indijas pilsētu ielas karantīnas pasākumu dēļ ir kļuvušās neparasti tukšas.

Indijā līdz šim zināms par vairāk nekā 1000 Covid-19 gadījumiem, 29 cilvēki miruši. Taču varasiestādes ir nobažījušās pār valsts veselības sistēmas kapacitāti plašākas koronavīrusa izplatības gadījumā.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 723 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 142 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 34 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 10 700 Itālijā.

Vairāk nekā 151 tūkstotis cilvēku ir izveseļojušies.