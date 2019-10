Foto: Japānā liesmas plosa vēsturisko Šuri pili

Slavenajā Japānas vēsturiskajā Šuri pilī izcēlies ugunsgrēks, kura rezultātā nodegusi ēkas galvenā zāle, raksta aģentūra "Reuters".

"Galvenā zāle ir nodegusi un sabojāti ir pūķu pieminekļi," medijiem pavēstīja Nahas pilsētas mērs Mikiko Široma. Tieši šajā pilsētā atrodas pazīstamā pils. Iznīcinātas arī ziemeļu un dienvidu zāles, raksta aģentūra.

Šuri pilī ugunsgrēki izcēlušies vairākkārt, bet pēdējoreiz tas notika 1945. gadā.

Pēc Otrā pasaules kara līdz 20. gadsimta 70. gadu vidum pili izmantoja par universitātes pilsētiņu. Pēc rekonstrukcijas to no jauna atvēra 1992. gadā. 2000. gadā to iekļāva Pasaules mantojuma sarakstā.