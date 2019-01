Foto: Joprojām meklē 40 Ziemeļjūrā ieskalotu konteineru; vienā atrodas litija baterijas

Noteikta atrašanās vieta lielākajai daļai konteineru, kas pagājušajā nedēļā vētras laikā iegāzās Ziemeļjūrā no kravas kuģa "Zoe", pirmdien paziņojušas Nīderlandes varasiestādes.

Jūra dzelmē atrasti 220 no 281 konteinera, informēja Nīderlandes Infrastruktūras un ūdens resursu apsaimniekošanas ministrija. 18 konteineri izskaloti krastā, bet aptuveni 40 konteineri joprojām ir pazuduši.

394 metrus garais kuģis "Zoe", kas ir viens no lielākajiem konteineru kuģiem pasaulē, brauca no Antverpenes uz Brēmerhāfeni, kad 2. janvārī vētras laikā no kuģa jūrā iegāzās 281 konteiners, no kuriem divos atradās bīstami materiāli.

Vienā no konteineriem, kas atvērās, atradās 250 maisi ar toksisku peroksīdu pulvera formā. Vairāki no šiem maisiem ir izskaloti krastā. Otrs konteiners ar bīstamajiem materiāliem vēl nav atrasts. Tajā atradās 1400 kilogrami litija bateriju. Nīderlandes Infrastruktūras un ūdens resursu apsaimniekošanas ministrija sacīja, ka šis konteiners nerada akūtu risku videi.

Centieni atgūt konteinerus var ilgt mēnešus. Šveices kuģniecība MSC ir piekritusi segt visus sakopšanas izdevumus.

No konteineriem krastā Vācijā un Nīderlandē tika izskalots liels daudzums plastmasas iepakojuma un sadzīves priekšmetu, tostarp televizori.