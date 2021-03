Foto: Kā Taivānā aug 'brīvības ananasi' par spīti Ķīnai

Pagājušajā nedēļā, februāra izskaņā Ķīna pēkšņi paziņoja, ka aptur ananasu importu valstī no Taivānas, to pamatojot ar augļos atklātiem kaitēkļiem. Paziņojuma iemesls gan, visticamāk, ir spiediena radīšana uz Taivānas politiķiem, kā Ķīna to jau iepriekš darījusi arī pret citām valstīm, vēsta "Sup China".

Lai gan ananasi veido 40% no visiem uz Ķīnu eksportētajiem augļiem, Taivānā lauksaimniecība ir ienes vien 2% no visas ekonomikas un nozarē nodarbināts gaužām niecīgs skaits cilvēku. Līdz ar to kopumā šāds aizliegums lielu ekonomisku kaitējumu nenodara. Tomēr paziņojums par kaitēkļiem Taivānā tiek uzskatīts par aizvainojošu, un rada spiedienu politiķiem, jo lauksaimniecība tradicionāli joprojām ir jūtīgs iekšpolitisks temats, neskatoties uz tās nelielo pienesumu salu valsts ekonomikai.

Pēdējo dažu mēnešu laikā spriedze starp Ķīnu un Taivānu, kuru lielvalsts uzskata par savu separātisko reģionu, lai gan nekad salu nav pārvaldījusi, pieaugusi gan politiskā, gan militārā, gan ekonomiskā ziņā. Ķīna saspīlējuma veidošanā vaino valstī valdošo Demokrātisko progresīvo partiju, kuras retorikā tiešāk tiek norādīts uz Taivānas neatkarību. Tomēr tieši Ķīna pēdējo mēnešu laikā Taivānas šaurumā iesūtījusi karakuģus un tās kara lidmašīnas pārkāpušas Taivānas gaisa telpu, izsaucot nosodījumu arī no salu valsts lielākā aizstāvja ASV.

Tam tagad sekojis ananasu ievešanas aizliegums, to skaidrojot kā "rutīnas bioloģiskās drošības pasākumu", lai gan taivāniešu institūcijas norāda, ka kaitēkļi atrasti vien 13 no 6200 sūtījumiem. Taivānas prezidente Cai Inveņa Ķīnas gājienu "Twitter" nodēvējusi vienkārši par slazdu

Cai nofotografējās ar ananasu rokā un atgādināja, ka līdzīgi Ķīna vēl pērn mēģināja izdarīt spiedienu uz Austrāliju, ierobežojot vīnu importu no tās. Pirms desmit gadiem līdzīgu soli tā spēra, aizliedzot Filipīnu banānu un Norvēģijas lašu importu.

Dažu dienu laikā visu gadu Taivānā augošie augļi iemantojuši "brīvības ananasu" vārdu un kļuvuši par Taivānas nesatricināmības simbolu. ASV un Kanādas augstākie diplomāti arī publiskojuši attēlus ar "brīvības ananasiem" un slavējuši to kvalitāti, simboliski izrādot atbalstu Taivānai politiskā spiediena laikā.