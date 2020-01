Foto: Kanādas piekrastes reģionā sniegs sakritis gubu gubām

Kanādas Ņūfaundlendas un Labradoras provinces galvaspilsētas Sentdžonsas iedzīvotājus nedēļas nogalē pārsteigušas varenas sniega gubas.

Caurmērā pilsētas apkārtnē sniega segas biezums pārsniedzis 70 centimetru biezumu, bet vietām tas sapūsts pat dažu metru augstumā, burtiski aprokot mašīnas un veselas ielas, liecina soctīklu ieraksti.

Provincē izsludināts ārkārtas stāvoklis un vairākas iestādes, tostarp skolas apturējušas darbu pavisam vai saīsinājušas darba laiku, vēsta BBC.

No klints nākoša sniega lavīna arī daļēji aprakusi kādu dzīvojamo māju, kuru ugunsdzēsēji sasnieguši pa "līdz kaklam dziļu sniegu", raksta vietējais medijs "CTV News". Visi septiņi tās iemītnieki, tostarp zīdainis, sveiki un veseli no ēkas evakuēti.

Lai gan Kanādā, tostarp šajā provincē sniegs nebūt nav retums, vietējos medijos tiek pieļauts, ka nedēļas nogalē uzsnigušais sniega daudzums varētu būt jauns Ņūfaundlendas un Labradoras vai vismaz Sentdžonsas rekords.

Savukārt kanādiešu soctīklu ieraksti liecina, ka daudzi par dabas parādību ir sajūsmā - priekpilni fotografē savas aizputinātās durvju un garāžas vārtu priekšas, kā arī stāvākās ielas pārvērtuši par ziemas prieku baudīšanas trasēm.

