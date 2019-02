Foto: Karavīru cīņa ar nelegālajiem Amazones džungļu uzracējiem

Organizācijas pārstāvji pauduši cerību, ka precīzās apzināto raktuvju koordinātas ļaus varasiestādēm tās regulāri uzraudzīt. Daudzas no tām iepriekš nav bijušas zināms, bet citās tiesībsargi atgriežas vairākkārt. Ņemot vērā salīdzinoši lielos attālumus, džungļu necaurejamību un ceļu neesamību, tiesībsargi lielākoties reidos dodas ar helikopteriem vai laivām. Ņemot vērā, ka to motori ir dzirdami no liela attāluma, ierasti lielākā daļa nelegālo racēju reidu laikā paslēpjas džungļos.

Maroni upes piekraste Franču Gviānā:

Tomēr, kā raksta "Reuters", reidu mērķis nav to aizturēšana vai sodīšana. Racēji paši lielākoties ir nabadzīgi cilvēki, kuri raktuvēs dzīvo verdzībai pielīdzināmos apstākļos, kamēr "biznesu" pārrauga reģionāli ietekmīgi cilvēki, kuru personību ir grūti noskaidrot vai saistību ar raktuvēm neiespējami pierādīt.

Šī iemesla dēļ reidu galvenais uzdevums ir iznīcināt visu iespējamo ekipējumu, kuru tiesībsargiem nav iespējams aizvest. Visbiežākais un vienkāršākais veids ir to sadedzināšana.

Ņemot vērā sarežģīto piekļuvi raktuvēm, to uzturētājiem jaunu motoru, būvmateriālu un pat dārgo ekskavatoru nogādāšana raktuvēs un darbības atjaunošana prasa ilgu laiku un sagādā lielus izdevumus. To atpelnīšana savukārt prasa laiku, un jaunu reidu iespējamība var likt izšķirties par nelegālā rūpala pārtraukšanu.