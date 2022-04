Foto: Kijivā demontē 'draudzību ar Krieviju'

Ukrainas galvaspilsētā Kijivā otrdien, 26. aprīlī, demontēta bronzas skulptūra, kas simbolizēja Krievijas un Ukrainas draudzību, liecina ziņu aģentūru fotogrāfijas.

Krievu un ukraiņu strādniekus simbolizējošā statuja bija daļa no tā sauktās "Tautu draudzības arkas" pieminekļa, kas atklāts 1982. gadā par godu PSRS 60. gadadienai un Kijivas 1500 gadiem. Komplekss sastāv no milzīgas metāla arkas, kā arī bronzas statujas un granīta skulpturālās kompozīcijas.

Bronzas strādnieku demontāžas laikā pirmā zemē nokritusi krievu strādnieka galva, liecina foto un video no demontāžas procesa. Granīta skulpturālo kompozīciju paredzēts nojaukt vēlāk, iepriekš skaidroja Kijivas mērs Vitālijs Kļičko.

Symbolism fitting the moment. The head of the Russian worker statue pops off and tumbles to the ground, as Kyiv authorities removed part of the Peoples' Friendship Arch, a monument gifted to Ukraine by Russia in 1982 that was meant to represent unity between them. 🎥 v @tweetsNV pic.twitter.com/NJj51J88Xe