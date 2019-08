Foto: Krievijā lidmašīna ar 233 cilvēkiem nosēžas kukurūzā

Krievijas aviokompānijas "Uraļskie aviaļiņii" lidmašīna "Airbus A321" neilgi pēc pacelšanās no Žukovas lidostas veikusi avārijas nosēšanos kukurūzas laukā Piemaskavā, vēsta portāls "Meduza". Lidaparāts bijis ceļā uz Krievijas okupēto Ukrainas pilsētu Simferopoli.

Laineris, kurā bija 233 cilvēki, tostarp septiņi apkalpes locekļi, ieskrējis putnu barā. Vairākas kaijas ierautas dzinējos un tie atslēgušies, vēsta medijs. Gaisa kuģa apkalpei izdevās to tūlītēji nosēdināt tuvējā kukurūzas laukā pie Ribaku ciema.

Lidaparāts nosēdies ar aizvērtām šasijām, taču izdevies izvairīties no ugunsgrēka izcelšanās un visi pasažieri pa piepūšamajiem trapiem lidaparātu pametuši, atsaucoties uz Krievijas aviācijas dienestu, ziņo mediji. Dažādas amatpersonas jau izteikušas uzslavas pilotiem par atbilstošu reaģēšanu.

Avārijas nosēšanās laikā gan dažādas traumas guvuši 23 pasažieri, no kuriem pieci ir bērni, paziņojusi Krievijas veselības ministrija. Visu medicīnas iestādēs nogādāto stāvoklis novērtēts kā viduvējs, vēstot ministrijas pārstāvji, tikmēr "Interfakss" ziņo, ka kāds pasažieris guvis smagu galvas traumu.

Another plane crash in Russia, officials say due to the collision with birds, hope that no one is very seriously injured. https://t.co/CSYZH31Vb4