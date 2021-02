Foto: Krievijā norisinās Ņemcova piemiņas pasākumi

Krievijas lielākajās pilsētās sestdien sākušies piemiņas pasākumi, kas veltīti pirms sešiem gadiem noslepkavotajam opozīcijas politiķim Borisam Ņemcovam.

Policija uzrauga akciju norisi, taču par aizturētajiem pagaidām ziņu nav.

Maskavā uz tilta, kur 2015. gada 27. februārī Ņemcovs tika nošauts, policija ar metāla barjerām ietvi nodalījusi no braucamās joslas, kā arī nobloķējusi vienas no kāpnēm, kas atrodas netālu no improvizētā Ņemcova memoriāla.

Ziedus pie memoriāla nolikuši arī ASV, Vācijas un Čehijas vēstnieki, no notikumu vietas ziņo neatkarīgā televīzijas kanāla "Doždj" korespondents.

Ziedus nolicis arī Latvijas vēstnieks Māris Riekstiņš.

Novosibirskā Ņemcova piemiņas akcijas ietvaros ziedi tiek nolikti pie pieminekļa komunistiskā režīma upuriem. Ziņu vietne "Taiga.info" vēsta, ka tradicionālajam gājienam, kurā netiek izmantoti nekādi simboli vai plakāti, pievienojušies aptuveni 15 cilvēki.

Akcijas dalībniekus filmē policijas ekstrēmisma apkarošanas centra darbinieki, taču akcijas norisē policijas neiejaucas.

Savukārt Irkutskā ļaudis iekārtojuši improvizētu memoriālu pie Kazaņas baznīciņas.

Sanktpēterburgā piemiņas pasākumu sākums paredzēts dažas stundas vēlāk.

Ņemcova piemiņas akcijas Krievijas pilsētās notiek katru gadu.

Šogad karantīnas ierobežojumu dēļ no tradicionālā gājiena Maskavā tā rīkotāji nolēmuši atteikties un lūguši varasiestādes vienīgi netraucēt ziedu nolikšanu pie improvizētā memoriāla.

Par vainīgo Ņemcova slepkavībā tiesa atzinusi bijušo Čečenijas īpašo uzdevumu bataljona "Sever" kaujinieku Zauru Dadajevu, kuram piespriests 20 gadu ilgs ieslodzījums.

Viņa līdzdalībniekiem piespriesti dažāda ilguma cietumsodi no 11 līdz 19 gadiem.

Tajā pašā laikā slepkavības pasūtītāji nav noskaidroti.