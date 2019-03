Foto: Krievija un NATO dalībvalsts Turcija rīko kopīgas militārās mācības

Krievijas Melnās jūras flote un vairāki Turcijas kuģi piedalījušies kopīgās militārajās mācībās pie Novorosijskas, vēsta abu valstu mediji.

Mācības pie Krievijas krastiem aizvadītas 6. martā un bijušas daļa no plašākām Turcijas Jūras spēku mācībām "Mavy Vatan-2019" ("Zilā tēvzeme - 2019"), kuras ilga no 27. februāra līdz 8. martam. Citi šo pašu mācību posmi jau iepriekš izsauca sašutumu no Kipras un Grieķijas, abām valstīm apsūdzot Turciju tās teritoriālo ūdeņu pārkāpšanā Vidusjūrā.

No Krievijas puses mācībās piedalījies patruļkuģis "Vasīlijs Bikovs" un jūras traleris "Valentīns Pikuls", bet no Turcijas – Jūras spēku korvete "Burgazada" un mīnu kuģis "Aksai". Oficiālā ziņojumā abu valstu pārstāvji pauduši, ka kuģu komandas treniņā simulējušas drošu navigāciju, lai izkļūtu no mīnu lauka. Pēc mācībām Turcijas kuģi Krievijas ūdeņus Melnajā jūrā pametuši.

Kopīgas mācības notikušas Krievijas un Turcijas politiskās tuvināšanās laikā. Turcijas līderis Radžeps Tajips Erdogans nesen paziņoja neatcels ar Krieviju noslēgto līgumu par Krievijas pretraķešu sistēmas "S-400 Triumf" iegādi.

Pret to iepriekš iebildumus izteikušas vairākas Turcijas sabiedrotās, norādot, ka šī sistēma nav savietojama ar NATO dalībvalstu rīcībā esošajiem ieročiem. ASV militārais komandieris Eiropā ģenerālis Kērtis Skaparoti pat brīdināja, ka Turcija, ar militāriem iepirkumiem atbalstot sankcijām pakļauto un Rietumiem naidīgo Krieviju, pati apdraud savas iespējas nākotnē iepirkt ASV militārās sistēmas un lidmašīnas, tostarp pasaulē modernāko iznīcinātāju "F-35".

Oficiālais mācību propagandas video:





Turcija NATO pievienojās jau 1952. gadā. Tai ir otra lielākā armija pēc personālsastāva skaita (ap 390 000), un dažādos reitingos tā ierindojas ceturtajā vai piektajā vietā pēc militārā spēka NATO – pēc ASV, Francijas, Lielbritānijas un pēc dažādiem parametriem pirms vai pēc Vācijas.