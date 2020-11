Foto: Krievijas austrumos plosās neierasta ledus vētra

Krievijas Tālos austrumus, tostarp lielpilsētu Vladivostoku piektdien pārsteidzis pēkšņs un negaidīts laikapstākļu fenomens – ledus vētra jeb lietus, kas nokrītot tūlītēji sasalis.

Rezultātā ar ledu pārklāti koki, elektrības un citas komunikāciju līnijas, kā arī reklāmas izkārtnes no lielā svara daudzviet bojāti vai nokrituši zemē.

Aptuveni 148 000 mājsaimniecību Vladivostokā vien palikuši bez ūdensapgādes un elektrības. Izsludināts reģionāls ārkārtas stāvoklis, vēsta AFP. Komunikāciju atjaunošana varētu prasīt vēl vairākas dienas, norāda amatpersonas.

Aftermath of a snow and ice storm in Vladivostok, Russia. Around 148,000 homes were without power. pic.twitter.com/i4LLDstISb