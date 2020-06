Foto: Lietuvā atvadās no piektdien bojāgājušā policista

Pirmdien Lietuvā pēdējā gaitā pavadīts dienesta uzdevuma laikā bojāgājušais Mažeiķu rajona policists Sauļus Žimants, kuru uzbrucējs piektdien nošāva pie degošas mājas Birbiliškes ciemā, ziņo portāls "Delfi.lt".

Atvadīties no kolēģa pirmdien ieradušies likumsargi no visas valsts, uz bērēm atvests arī bojāgājušā dienesta suns. Savukārt svētdien atvadīties no bojāgājušā un tikties ar viņa ģimeni atbraucis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.

Ziņots, ka piektdien, 29. maijā, policija devās uz izsaukumu Birbiliškes ciemā, no kurienes bija saņemtas ziņas par agresīvu vīriet. Notikuma vietā pie degošas lauku mājas uzbrucējs atklājis uguni pa policistiem, vienu nogalinot, bet vēl vienu ievainojot.

Sākumā tika ziņots, ka aizdomās turētais Stasis Brasa varētu būt aizbēdzis uz mežu, viņa meklēšanā iesaistījās lieli policijas spēki, tostarp Latvijas policija Lietuvas pierobežā. Vēlāk nodegušajā mājā tika atrasts aizdomās turētā līķis.

Bojāgājušais 40 gadus vecais policists tiek raksturots kā viens no valsts labākajiem kinologiem, kurš saņēmis godalgotas vietas dažādās sacensībās. Žimants bija precēts, bez tēva palikuši divi bērni - 2008. gadā dzimusi meitene un 2010. gadā dzimis zēns.

Policijas vadība medijiem atklāja, ka bojāgājušajam policistam incidenta laikā nebija uzvilkta bruņuveste, savukārt ievainotajai kolēģei tā bijusi mugurā.