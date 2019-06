Foto: Londonā protestē pret Trampa vizīti; prezidents to sauc par 'mazu grupu'

Trešdien Londonas Trafalgara skvērā desmiti tūkstoši cilvēku pulcējās uz protestu pret ASV prezidenta Donalda Trampa oficiālo vizīti Lielbritānijā, vēsta raidsabiedrība BBC.

Protesti notika arī citās pilsētās, tostarp Glāzgovā, Edinburgā un Šefīldā. Protestētāji turēja plakātus ar dažādiem pret Trampa politiku vērstiem saukļiem, liecina fotoattēli.

Pats Tramps tviterī apšaubīja protestu nozīmi, paziņojot, ka patiesībā viņu sagaidījuši lieli viņa un ASV atbalstītāju pūļi, ko "korumpētie mediji" nerāda.

Žurnālistu novērojumi gan liecina, ka Trampa atbalstītāji bijuši ļoti mazā skaitā.

I kept hearing that there would be "massive" rallies against me in the UK, but it was quite the opposite. The big crowds, which the Corrupt Media hates to show, were those that gathered in support of the USA and me. They were big & enthusiastic as opposed to the organized flops!