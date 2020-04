Foto: Lukašenko Covid-19 pandēmijas laikā piedalās 'subotņikā' – stāda kokus

Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko sestdien piedalījās republikas mēroga talkā jeb tā sauktajā "subotņikā", kas aizgūts no PSRS laiku tradīcijas. Uz to brīdi 25. aprīlī valstī oficiāli bija 10 tūkstoši ar jauno koronavīrusu inficēto, vēsta portāls "Currenttime".

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Lukašenko talkas laikā stādīja kokus nacionālā parka "Pripjatskijs" teritorijā. Pusotra hektāra plašā teritorijā "prezidenta brigāde" sastādīja astoņus tūkstošus priežu dēstu, ziņo aģentūra "Belta".

Prezidenta brigādē, kā ziņoja telekanāls STV, strādāja tie, "ar kuriem viņš parasti strādā". Savukārt "Radio Svoboda" baltkrievu dienests TV kadros atpazina Lukašenko jaunāko dēlu Nikolaju, prezidenta personīgo ārsti, kā arī uzņēmēju un Baltkrievijas Tenisa federācijas vadītāju.

Prezidents kādu brīdi grozā nēsāja baltu Pomerānijas špica sugas suni. Talkas laikā Lukašenko paziņoja, ka sestdienas talkas ir "labais, ko esam paņēmuši no padomju perioda".

Sestdienas talkas Baltkrievijā notiek katru gadu, tajās piedalās visas valsts organizācijas un uzņēmumi. Darba alga par šo dienu tiek ieskaitīta valsts budžetā. Šogad talkā piedalījās ap 2,3 miljoni cilvēku un savākti ap 8,7 miljoni baltkrievu rubļu (3,2 miljoni eiro), raksta "Currenttime".

Lukašenko arī atklāja, ka Baltkrievijai varētu būt jauna konstitūcija. "Delfi" novembrī jau ziņoja par ekspertu novērojumiem, ka 65 gadus vecais prezidents gatavojas varas pārejai, kas varētu ietvert konstitūcijas reformu.

Jāatzīmē, ka Pasaules Veselības organizācija (PVO) rekomendēja Baltkrievijai ieviest karantīnu un atcelt visus masu pasākumus Covid-19 pandēmijas dēļ. Taču talka notika visā valstī.

Baltkrievija ir viena no nedaudzām valstīm pasaulē un vienīgā Eiropā, kur nav noteiktu karantīnas pasākumi. Covid-19 pandēmiju Lukašenko ir nodēvējis par psihozi un ir uzsvēris, ka Baltkrievijā neviens nav nomiris un nemirs no Covid-19 – ,viņaprāt, visu upuri ir mirušu no citām slimībām.

Saskaņā ar oficiālajiem Baltkrievijas sniegtajiem datiem valstī līdz šim konstatēti 10 463 Covid-19 gadījumi un 72 cilvēki miruši.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā trīs miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 9877 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 207 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 55 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 882 tūkstoši cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.