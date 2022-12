Foto: Mariupoles aizstāvis Dianovs ASV veiksmīgi pārcietis operāciju

Mariupoles aizstāvis Mihailo Dianovs, kurš kļuva pamanīts smaidīgās bildes dēļ iepriekš Krievijas aplenktajā "Azovstaļ" tērauda rūpnīcā, septembrī atgriezās no krievu gūsta un pašlaik atrodas ASV, kur viņam veiksmīgi veikta sašautās rokas operācija, vēsta portāls "Ukrainska Pravda".

Dianovs, kurš dienēja Ukrainas armijas 36. jūras kājnieku brigādē, kopā ar citiem ukraiņiem šogad pavasarī piedalījās Mariupoles aizstāvēšanas kaujās un cīnījās ielenktās rūpnīcas “Azovstaļ” teritorijā. Martā pretinieka lode Dianovu ievainoja plecā. Pēc Mariupoles kaujām Dianovu saņēma gūstā, no kura viņš tika atbrīvots šogad septembrī kopā ar citiem ukraiņu cīnītājiem.

Gustā Dianovs zaudējis 30% no ķermeņa masas, un rokas savainojuma vieta netika pienācīgi ārstēta, kā rezultātā tā ir sakropļota. Kā ziņojusi viņa māsa, roka tiks operēta. Rokas savainojuma vietā tā fiksācijas dzelži izvilkti ar sarūsējušām plakanknaiblēm bez anestēzijas.

This is what the hand of Mykhailo Dianov, the defender of Mariupol, looks like. Recently, his photos were everywhere, and only now the hero showed the consequences of being in Russian captivity. Mykhailo's injured hand did not grow back — it is missing 4 cm of bone.

