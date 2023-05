Foto: Mjanmā pēc ciklona 'Moča' vismaz 50 bojāgājušie

Svētdien Mjanmas zienmeļrietumos plosījās spēcīgs ciklons "Moča", kurā bojāgājušo skaits nedēļas gaitā sasniedzis vismaz 50 cilvēkus. Bojātas vairāk nekā 185 000 ēku, ziņo medijs "Al Jazeera".

Teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji medijam komentējuši, ka visticamāk katastrofā bojā gājuši vairāki simti cilvēku un cietušie joprojām gaida palīdzības ierašanos. Liela daļa iedzīvotāju ir bezvēsts pazuduši.

Cyclone Mocha killed 463 Rohingya in a Myanmar IDP camp. The world remains silent, Myanmar junta didn't protect the camp from the cyclone, nor allowed Rohingya to move out of the camp to find a safer place.

May Allah have mercy on them.🤲🏻💔#MochaCyclone #Muslim pic.twitter.com/GU9fBSbc7u