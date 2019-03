Foto: Mozambikā ciklons 'Idai' varētu būt paņēmis vairāk nekā 1000 dzīvību

Vairāk nekā 1000 cilvēku Mozambikā var būt gājuši bojā tropiskajā ciklonā "Idai", kas plosījās no ceturtdienas līdz sestdienai, applūdinot veselus ciemus, pirmdien paziņoja valsts prezidents Filipe Njusi. "Tā ir reāla lielu apmēru katastrofa," sacīja prezidents.

Šis ciklons var izrādīties par upuru skaita ziņā lielāko vētru, kas vairāku paaudžu laikā piemeklējusi šo nabadzīgo Āfrikas valsti ar aptuveni 30 miljoniem iedzīvotāju.

"Idai" ceturtdienas vakarā ieradās Mozambikas ostas pilsētā Beirā, bet pēc tam virzījās iekšzemē uz Zimbabvi un Malāvi, nesot līdzi stipru vēju un lietu. Mozambikā, kur ir slikti sakari un transports, kā arī korumpēta un neefektīva birokrātija, pagāja vairākas dienas, līdz tika apjausts šīs dabas katastrofas mērogs.

"Izskatās, ka mēs varam reģistrēt vairāk nekā 1000 nāves gadījumu," lai gan oficiālais ciklona upuru skaits Mozambikā ir 84 cilvēki, Njusi paziņoja Mozambikas Radio. Ārkārtas situāciju amatpersonas brīdināja, ka ir gaidāms ievērojams upuru skaita pieaugums, bet vēl nav zināms, vai tas sasniegs prezidenta aplēsto.

Saskaņā ar oficiāliem datiem ciklons prasījis vairāk nekā 215 cilvēku dzīvības Mozambikā, Zimbabvē un Malāvi, tai skaitā vairāk nekā 80 Zimbabves austrumos Čimanimani reģionā. Zimbabves austrumos vien ir ziņots par simtiem bez vēsts pazudušo un apmēram 1000 sagrautu māju.

