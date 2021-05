Foto: Ortodoksālie ebreji Ņujorkas Taimskvērā iestājas par Palestīnu

ASV megapoles Ņujorkas centrālajā laukumā Taimskvērā ceturtdien pulciņš ortodoksālo ebreju sarīkoja protestu pret Izraēlas īstenoto militāro kampaņu pret palestīniešiem, liecina "Reuters" aģentūras fotogrāfu uzņemtie kadri.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Fotogrāfijās redzams, ka viņi iesaistījušies diskusijās ar Izraēlas pozīcijas aizstāvjiem un kārtības nodrošināšanai pasākumā buferzonu veido pilsētas policisti. Plakāti pauž nosodījumu Izraēlas izplešanās politikai uz Palestīnas zemes rēķina, kā arī atzīmē, ka tieši cionisti aizsāka reiz aizsāka konfliktu, kā arī "pielaiduši uguni" esošajai eskalācijai.

Protesti pret Izraēlas agresiju šajās dienās notiek gan tradicionāli tai naidīgajās valstīs, kā, piemēram, Irānā, gan daudzviet Āfrikā no Dienvidāfrikas Republikas līdz Nigērijai, gan Eiropā un abās Amerikās.

Esošā eskalācija aizsākās vairāku mazāku Jeruzalemes iekšienē notiekošu konfliktu dēļ. Ramadāna laikā Izraēlas policija bloķēja vecpilsētas senos Damaskas vārtus, kas ir populāra arābu pulcēšanās vieta, izraisot protestus. Tam sekojoši ebreju nacionālistu pūliņi no arābu sen apdzīvotā Austrumjeruzalemes Šeiha Džareha rajona padzīt iedzīvotājus protestus pārvērta grautiņos, kuros iesaistījās arī policija.

Ārpus Jeruzalemes un tajā pieauga ebreju nacionālistu uzbrukumi arābiem un arābu jauniešu – ebrejiem. Savukārt spriedzes kulminācija bija policijas pēkšņais reids musulmaņu svētākajā vietā Jeruzalemē Aksas mošejā.

Gazas joslu kontrolējošā palestīniešu bruņotā organizācija "Hamas", izmantojot saspīlējumu un audzējot savu politisko kapitālu, savukārt izlēma šaut pa Izraēlas pilsētām ar raķetēm. Izraēla ierasti neproporcionālā manierē atbild ar uzlidojumiem, kuros iet bojā daudzkārt lielāks pretinieku skaits.

#Hamas Military Wing Al-Qassam have released footage of their drones used in the recent attacks on #Gaza border area pic.twitter.com/Sr6uH3N8gW — Aurora Intel (@AuroraIntel) May 13, 2021

Video showing Iron Dome systems engaging rockets above the Tel Aviv area. #Gaza #Israel pic.twitter.com/KqroJj5lUi — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) May 12, 2021

Airstrike in Jabalia on a house in northern Gaza pic.twitter.com/GiepFhCBVd — ELINT News (@ELINTNews) May 13, 2021

IDF says the Maglan unit struck a Hamas ATGM launcher located in a high-rise residential building in the southern Gaza Strip pic.twitter.com/F2VzCjdj36 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 13, 2021