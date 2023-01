Foto: Pasaule krāšņi sagaida Jauno gadu

Ar krāšņām svinībām pasaules lielākajās pilsētās sagaidīts 2023. gads.

Sidneja pēc divu gadu pārtraukuma, ko nācās ievērot Covid-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu rezultātā, kā viena no pirmajām pasaules pilsētām sagaidīja jauno 2023. gadu ar vērienīgu uguņošanas izrādi "Krāsu kaleidoskops".

Viena no izrādes sastāvdaļām bija varavīksnes krāsās zaigojošs ūdenskritums, kas gāzās no Līča tilta, godinot februārī pilsētā paredzēto Pasaules praidu.

Kā vēsta Austrālijas sabiedriskās televīzija ABC, vērot tradicionālo uguņošanu Līča tilta un Sidnejas Operas nama rajonā, šogad, domājams, pulcējies aptuveni miljons cilvēku.

Daudzi no viņiem uguņošanas vērošanai vislabāk piemērotās vietas ieņēma jau no rīta.

Tikmēr aptuveni pusmiljards cilvēku visā pasaulē Sidnejas uguņošanu vēroja attālināti.

Uguņošanas laikā tikuši palaisti aptuveni 9000 raķešu, un tā izmaksājusi 39 miljonus dolāru, vēsta pasākuma rīkotāji.

Tomēr pirmās valstis, kas sagaidīja jauno 2023. gadu, bija Samoa un Kiribati.

Šoreiz pēc divu gadu pārtraukuma Jaungada svinībās abos salu arhipelāgos piedalījās arī tūristi.

Abas Klusā okeāna reģiona valstis pandēmijas dēļ savas robežas slēdza 2020. gada martā. Kiribati tās atkal atvēra augustā, bet Samoa – septembrī.

2023. gada atnākšana tika sagaidīta ar Jaunzēlandes pirotehniķi sinhronizētām uguņošanām, kas vienlaikus tieši pusnaktī sākās Samoa galvaspilsētā Apijā un lielākajā arhipelāga salā Savaii.

Lai gan Kiribati lielākā sala Kiritimati, kur mīt 5000 iedzīvotāju, ir pirmā, kur iestājas jaunais gads, tur nekādi plašāki pasākumi netika rīkoti.

Lielākā no pasaules pilsētām, kur visagrāk notika uguņošana, sagaidot Jaungadu, bija Oklenda, kur pērn arī nācās svinības atcelt Covid-19 dēļ.

The potato drop in Boise, Idaho, heralds the arrival of 2023 🥔 #CNNNYE See more celebrations from around the world: https://t.co/W9l50RgvXt pic.twitter.com/SnOEJ51Fzp — CNN (@CNN) January 1, 2023

Los Angeles celebrates the start of 2023, kicking off the New Year with a light show and fireworks display. Live updates: https://t.co/upbhU176an 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/9WGONr7WkV — Sky News (@SkyNews) January 1, 2023