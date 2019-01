Foto: Pasaulē sagaida Jauno 2019. gadu

Latvijā sagaidīts 2019. gads, arī pasaulē svinības notiek jau pilnā sparā, bet citās valstīs tikai gatavojas Jaungada sagaidīšanai.

Jaunais gads savu gājienu iesāk tādās salās kā Kiribati u.c., tai seko Jaunzēlande, Krievijas un Austrālijas austrumu daļa.

Klusā okeāna salu valsts Kiribati iedzīvotāji nākotnē gan raugās ar bažām, jo zemos salu krastus apdraud globālās sasilšanas izraisītā okeāna līmeņa celšanās, kā dēļ jau applūduši piekrastes ciemi un saldūdens daudzviet kļuvis sāļš, liekot raizēties, vai salinieki varēs sagaidīt savā dzimtenē vēl arī nākamo Jaungadu, tādēļ kiribatieši gadumiju lielākoties atzīmēja diezgan klusi.

Tikmēr Jaunzēlandē daudzi tūkstoši cilvēku Jaungadu sagaidīja gleznainajās pludmalēs un pilsētu ielās un vēroja uguņošanu pie 328 metrus augstā Debesu torņa Oklendā.

Apmēram miljons austrāliešu Sidnejā bija pulcējušies uz krāšņu uguņošanu ar vairāk nekā 100 000 pirotehniskajiem efektiem. Iespaidīgais salūts zelta, purpura un sudraba krāsās pulsēja līdzi šogad mūžībā aizgājušās mūzikas leģendas Aretas Franklinas dziesmas "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" melodijai, bet vēl pirms tam krāšņu izrādi Jaungada svinētāju pūļiem sagādāja negaiss ar spēcīgu zibeņošanu, kas gan paspēja beigties pašā laikā.

Dienvidkorejas galvaspilsētā Seulā Jauno gadu tradicionāli iezvanīja sena bronzas zvana skaņas, bet aptuveni 10 000 cilvēki piedalījās "Miera zvana" ieskandināšanas ceremonijā netālu no Ziemeļkorejas robežas.

Pēc Latvijas laika plkst. 17:00 Jauno gadu sagaida Japāna, plkst. 18:00 – Ķīna un Singapūra, plkst. 20:30 – Indija.

Vienlaikus ar mums svētkus svin Grieķijā, Ēģiptē un Dienvidāfrikā, vienu stundu pirms tam Jaunais gads sagaidīts Maskavā, Ankarā (Turcijā) un citur. Savukārt vienu stundu pēc mums Jaunais gads tiek svinēts lielā daļā Rietumeiropas – Vācijā, Francijā, Spānijā, divas stundas – Lielbritānijā, Īrijā, Īslandē.

Berlīnē pie Brandenburgas vārtiem divu kilometru garumā līdz pat Uzvaras kolonnai izveidota "svētku jūdze" ar skatuvēm. Drošības apsvērumu dēļ šī svinību vieta norobežota ar pagaidu barjerām un betona blokiem. Svinētājus gaida koncerti, krāšņa uguņošana un lāzeršovs, bet vispirms viņiem jārēķinās ar stingrām drošības pārbaudēm un jāatstāj mājās gan lielas somas, gan asi priekšmeti, gan pašu iegādātas pirotehnikas ierīces un alkohols, ko varēs nopirkt tikai noteiktās vietās.

Stingri drošības pasākumi tiek veikti arī Parīzē, kur Vecgada vakarā gaidāmi jauni "dzelteno vestu" protesti. Francijas galvaspilsētas ielās, īpaši Elizejas laukos, šai naktī par kārtību gādās 12 000 policistu, bet protestiem sociālajos tīklos līdz pēcpusdienai tiem jau bija pieteikušies aptuveni 9000 cilvēku.

Uz Jaungada svinībām un uguņošanu Londonā, Temzas krastos un pie panorāmas rata "Londonas acs", biļetes iegādājušies aptuveni 100 000 cilvēku. Pusnakti Apvienotās Karalistes galvaspilsētā atkal iezvanīs Bigbena zvans, kas vēsturiskā torņa rekonsrukcijas dēļ klusējis jau vairāk nekā gadu, izņemot dažus īpašus gadījumus.

Plkst. 7:00 (nākamajā dienā) pēc Latvijas laika Jaunā gada svinības sākas Ņujorkā, ASV, kur tās turpinās līdz plkst. 14:00, kamēr sasniedz lielvalsts tālākos rietumu apgabalus.