Foto: Pekinā Gobi smiltis dienu pārvērš naktī

Ķīnas galvaspilsētu Pekinu ceturtdien pārņēma trešā smilšu vētra šajā pavasarī. Pirms aptuveni mēneša Ķīnas lielpilsēta piedzīvoja lielāko smilšu vētru pēdējo desmit gadu laikā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pekina savulaik bija bēdīgi slavena ar biežo smogu un kopumā lielo gaisa piesārņojumu. Situācija pēdējā desmitgadē ir mainījusies uz labo pusi, bet no smilšu vētrām megapole joprojām nav pasargāta.

Tās šopavasar izraisījis liels sausums vairākos Ķīnas, kā arī Mongolijas reģionos, apvienojumā ar vēju. Turklāt liela daļa smilšu galvaspilsētā atnestas no vairāk nekā tūkstoš kilometru attālā Gobi tuksneša.

See the sandstorm coming in Beijing today pic.twitter.com/ihng5lSkuE — Zhou Lei (@ZhouLeiArt) April 15, 2021

Just another ordinary Spring day in Beijing. Taken from the city's tallest tower (not by me) pic.twitter.com/o2vBKARqi2 — Will Miller 魏洱 (@miller_wf) April 15, 2021

VIDEO: Beijing is cloaked in thick yellow smog with pollution levels surging off the charts as the worst sandstorm in a decade descends on China's capital from the Gobi desert pic.twitter.com/eXJzuo6Eqm — AFP News Agency (@AFP) April 16, 2021



Piesārņojuma daļiņas ir tik nelielas, ka spēj iekļūt un bojāt plaušas, turklāt piesārņojuma līmenis divkārt pārsniedz to, kas tiek uzskatīts par bīstamu.