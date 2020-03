Foto: Ražotni pametis jau 500. pasaulē spējīgākais iznīcinātājs 'F-35'

ASV avioinženierijas milzis "Lockheed Martin" ziņo, ka rūpnīcu šonedēļ pametis jau 500. pasaulē par modernāko uzskatītais piektās paaudzes iznīcinātājs "F-35 Lightning II". Turklāt visi saražotie lidaparāti kopumā pieveikuši jau vairāk nekā 250 000 lidojuma stundu.

Piecsimtais ir "F-35A" modifikācijas iznīcinātājs. Tas papildinās ASV Nacionālās gvardes floti, kura kalpo kā ASV Gaisa spēku rezerves vienība, vēsta "UK Defence Journal".

Kopumā līdz šim ir saražoti 354 "F-35A" modifikācijas lidaparāti, 108 "F-35B" modifikācijs lidaparāti un 38 "F-35C". "F-35A" ir konvencionāla tipa iznīcinātāji, "F-35B" – īsa pacelšanās ceļa un vertikālās nolaišanās lidaparāti, bet "F-35C" modifikācija īpaši pielāgota darbībai no bāzeskuģiem. Pēdējo skaits ir vismazākais ne tikai to specifiskā pielietojuma dēļ, bet arī tāpēc, ka to ražošanu uzsāka tikai pirms gada.

Šobrīd "F-35" iznīcinātāji dislocēti kopumā 23 gaisa spēku bāzēs visā pasaulē. Jauno iznīcinātāju vadībā apmācīti kopumā 985 piloti un aptuveni 9000 mehāniķi un apkopes speciālisti.

"F-35" patlaban ir deviņu valstu rīcībā, no kurām četras tos jau izmantojušas kaujas operācijās.

Ap 98% lidmašīnas detaļu un tehnoloģiju tiek izstrādātas un izgatavotas ASV, bet atsevišķas modernā lidaparāta tehnoloģijas izstrādātas un piegādātas arī no Lielbritānijas, Kanādas, Nīderlandes, Itālijas, Austrālijas un citām to sabiedrotajām. Šīs valsts ir tā dēvētās partnervalstis un līguma ietvaros tām pienākas īpašas tiesības iegādāties moderno ieroci. Šo statusu, lemjot iegādāties Krievijas raķešsistēmu "S-400" pērn zaudēja Turcija.

Turcijā "F-35" komponenšu ražošanā bija iesaistītas astoņas dažādas kompānijas, bet tām jau rasti vai drīzākajā laikā tiks rasti aizvietotāji citviet. Turcijai bija ļauts arī ražot pašai savus dzinējus lidmašīnām, kuras tai bija paredzēts saņemt, kā arī nodrošināt jau saražoto "F-35" uzturēšanu dažādās pasaules valstīs. Tiek lēsts, ka tas Turcijas kompānijām programmas ietvaros devis iespēju nopelnīt ap 12 miljardiem ASV dolāru.

Sērijveidā piektās paaudzes iznīcinātājus ražo tikai ASV (modeļus "Lockheed Martin F-22 Raptor" un "Lockheed Martin F-35 Lightning II") un Ķīna ("Chengdu J-20").

Savukārt izstrādes stadijā patlaban ir vairāku valstu piektās paaudzes iznīcinātāji. Pirmos "Su-57" prototipus kopīgi izgatavoja Krievija un Indija, taču Indija šo projektu pameta, pārmetot Krievijai atpalicību militāro tehnoloģiju jomā. Indija jau vairāk nekā desmit gadus strādā arī pie atsevišķa piektās paaudzes iznīcinātāja modeļa "HAL AMCA". Tāpat piektās paaudzes iznīcinātājus izstrādā Turcija (projekts "TAI TFX"), Japāna (projekts "ATD-X"), kā arī Ķīnieši izstrādā otru modeli "Shenyang J-31".