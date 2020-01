Foto: Satelīta attēli atklāj Irānas raķešu postījumus Ainasadas bāzē

Irāna naktī uz trešdienu raidīja 22 ballistiskās raķetes pa militārajām bāzēm Irākā, kur izvietoti ASV un citu NATO valstu karavīri – satelīta attēli ļauj noprast, kādi postījumi nodarīti vienā no mērķiem.

Irānas uzbrukums, atriebjot ģenerāļa Kasema Soleimani nogalināšanu ASV dronu triecienā 3. janvārī Bagdādē, notika 8. janvārī no pulksten 1.45 līdz 2.15 pēc vietējā laika.

Raķetes mērķētas pa Ainsadas gaisa spēku bāzi un starptautiskās koalīcijas bāzi Erbīlā. Ne ASV, NATO, ne Irākas spēku karavīri šajā triecienā nav cietuši.

Pa Ainasadas aviobāzi izšautas 17 raķetes, no kurām divas nokritušas tuvākajā apkārtnē un nav eksplodējušas. Privātās kompānijas "Planet Labs" uzņemtie satelīta attēli ļauj secināt, ka uzbrukumā cietušas vismaz piecas Ainasadas bāzes būves.

Eksperti jau trešdien pieļāva, ka Irāna, kura nav ieinteresēta karā ar ASV, uzbrukumu rīkojusi tā, lai maksimāli izvairītos no upuriem. To apliecina arī Irākas spēku paziņojums, ka no Teherānas pirms tam saņemts brīdinājums par gaidāmo triecienu, dodot laiku militāro objektu personālam reaģēt.

CNN skaidro, ka uzbrukuma laiks naktī varētu būt apzināti izvēlēts, zinot, ka vairums karavīru tad guļ un neklīst pa bāzes teritoriju, tādā veidā minimizējot iespēju par nejaušiem upuriem. Savukārt pati bāze ir ļoti plaša ar daudzām tukšām teritorijām.

ASV prezidents Donalds Tramps trešdien pauda cerību, ka "Irāna nomierinās".

احدى صواريخ قصف ايران البالستية التي سقطت في قرية حيطان في هيت ٤٠ كم عن قاعدة عين الاسد

.

One of the ballistic missiles of Iran that landed in the village of Hitan in Heet, 40 km from the Ein Al-Assad Airbase#insm_iq#Iran #Iraq #USvsIran #IranUsa pic.twitter.com/8MFI8xMUnB