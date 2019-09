Foto: Saudarābi demonstrē dronu un raķešu atliekas; nākušas no Irānas

Saūda Arābijas aizsardzības ministrija prezentācijā demonstrējusi bezpilota lidaparātu jeb dronu, kā arī vadāmo raķešu atliekas, kuras pierādot, ka Irāna bijusi iesaistīta uzbrukumos, kas aizvadītajā nedēļas nogalē veikti pret Saūda Arābijas naftas rūpniecības objektiem, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Prezentācijā paziņots, ka 18 droni un septiņas vadāmas raķetes nākušas no debespuses, kas izslēdzot varbūtību, ka tās izšautas no Jemenas. Saūda Arābijas aizsardzības ministrijas pārstāvis Turki al-Malki teica, ka uzbrukums veikts no ziemeļiem un ka tos "neapšaubāmi sponsorējusi Irāna". Viņš piebilda, ka šobrīd vēl notiek darbs pie precīzas uzbrukuma izcelsmes vietas notikšanas. Uzbrukumā izmantotās vadāmās raķetes identificētas kā irāņu "Ya-Ali".

BBC drošības jautājumu analītiķis Džonatans Markuss atzīmē, ka Saūda Arābijas prezentācijā nav sniegta atbilde uz būtisku jautājumu - vai uzbrukumos izmantotie droni un raķetes nākušas tieši no Irānas teritorijas. Markuss norāda, ka saudarābi pagaidām paziņojuši tikai virzienu, no kura izšautas raķetes un palaisti droni.

Pēc uzbrukumiem atbildību par notikušo uzņēmās Jemenas hutu nemiernieki, kuri ir cieši Irānas sabiedrotie. Teherāna savu atbildību uzbrukumos kategoriski noliegusi un pagaidām nav arī sniegusi oficiālu atbildi uz Saūda Arābijas prezentācijā demonstrēto.

Arī ASV amatpersonas norādījušas, ka tieši Irāna veikusi uzbrukumus. Saūda Arābijā ieradies ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo, kurš šos uzbrukumus nodēvēja par "kara aktu". Savukārt ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Savienotajām Valstīm ir "vairākās opcijas", kā atbildēt uz notikušo.