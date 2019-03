Foto: Simtiem tūkstošu cilvēku Lielbritānijā pieprasa atkārtotu 'Brexit' referendumu

Simtiem tūkstošiem cilvēku no visas Lielbritānijas, kas iestājas pret aiziešanu no Eiropas Savienības (ES), sestdien izgājuši Londonas ielās, lai pieprasītu sarīkot atkārtotu "Breksita" referendumu.

Pulcēšanās pie Haidparka bija nolikta uz pulksten 12 (pulksten 14 pēc Latvijas laika), bet pēc tam demonstranti devās uz Vestminsteru.

Gājiena galvgalī iet arī Londonas mērs Sadiks Hans. Viņam blakus iet liberāldemokrātu līderis Vinss Keibls.

Starp runātājiem, kuru uzstāšanās paredzēta mītiņā pie parlamenta, līdz ar Hanu ir arī Skotijas premjerministre Nikola Stērdžena, opozīcijā esošo leiboristu līdera vietnieks Toms Vatsons, neatkarīgā deputāte Anna Subrija, kas iepriekš pametusi valdošo Konservatīvo partiju, un bijušais valdības galvenais tieslietu padomnieks Dominiks Grīvs.

Tiek prognozēts, ka šī būs lielākā demonstrācija, kāda Londonā notikusi pēdējo desmitgažu laikā.

Demonstrāciju rīko organizācija "People's Vote" ("Tautas balsojums"), kas līdzīgu akciju sarīkoja jau pagājušā gada oktobrī, un tiek lēsts, ka toreiz ielās izgāja pusmiljons cilvēku.

Organizatori nolīguši simtiem autobusu un pat noīrējuši vilcienu, lai galvaspilsētā nogādātu "Breksita" pretiniekus no visas valsts.

