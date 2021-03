Foto: Smilšu vētra pārkrāso Pekinas debesis oranžos toņos

Smilšu vētra kombinācijā ar augstu gaisa piesārņojuma līmeni iekrāsojusi Ķīnas galvaspilsētas Pekinas debesis oranžos toņos, raksta "The Guardian".

Gaisa kvalitātes rādītāji pirmdien sasniedza "bīstamu" 999 līmeni. Ķīnas meteoroloģiskās iestādes noteica otru augstāko trauksmes līmeni.

Smilšu vētra nākusi no Ķīnas Iekšējās Mongolijas reģiona. Šajā gada laikā smilšu vētras ir samērā izplatīta parādība, taču iedzīvotāji pauduši, ka gadiem ilgi nav redzējuši tik spēcīgu vētru, atzīmē medijs.

