Foto: Sprādzienā draudzes īpašumā Madridē bojā gājuši vismaz trīs cilvēki

Trešdienas pēcpusdienā Spānijas galvaspilsētas Madrides centrā kādā daudzstāvu mājā nogranda sprādziens, pilnībā nopostot ēkas augšējos stāvus, kā arī postažā pārvēršot plašu apkārtni. Spānijas mediji ziņo par vismaz trim bojāgājušajiem un astoņiem sprādzienā ievainotajiem.

Par spīti sākotnēji izskanējušajām ziņām, incidents norisinājās nevis veco ļaužu aprūpes namā, bet blakus ēkā. Tā rezultātā pansionāta iemītnieki, ne arī netālu esošajā skolā esošie cilvēki neesot cietuši.

Apkārtnē dzīvojošie drošības pēc gan tūlītēji evakuēti, drošības dienestiem paužot bažas par palikušās ēkas konstrukcijas drošību.

Oficiāls sprādziena iemesls līdz ceturtdienas rītam joprojām nav paziņots, bet tiek uzskatīts, ka tāda veida eksploziju varējusi izraisīt gāze. Ēkai izpostīti četri augšējie stāvi un trieciena vilnī nobirušas fasādes sienas arī citos, atklājot ēkas izpostīto interjeru. Gruveši redzami gan uz ielas un automašīnām pie ēkas, gan vairāku desmitu metru attālumā pat uz citu ēku jumtiem.

Ēka piederējusi netālu esošās katoļu baznīcas draudzei. Noprotams, ka bojāgājušie ir tās darbinieki. Starp nogalinātajiem ir kāds 85 gadus vecs seniors un sieviete, kuras vecums netiek precizēts.

Slimnīcā nogādāti divi priesteri, un par mirušu tiek uzskatīts kāds vīrietis, kurš atradies ēkā kopā ar viņiem, bet nav atrasts. Sākotnēji izskanēja, ka pazudusī persona tieši pirms eksplozijas devusies pārbaudīt apkures telpu.

