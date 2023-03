Foto: Tbilisi notiek jaunas demonstrācijas pret 'ārvalstu aģentu' likumu

Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi trešdien notiek jaunas demonstrācijas pret likumu par "ārvalstu aģentiem", un atbilstoši izdevuma "Paper Kartuli" aplēsēm tajos piedalās vismaz 10 000 cilvēku.

Pie parlamenta ēkas notiek protesta mītiņš. Tā dalībnieki izvirzījuši divas prasības. Pirmkārt, viņi prasa atsaukt no parlamenta likumprojektu, kas nule pieņemts pirmajā lasījumā. Otrkārt, varasiestādēm jāatbrīvo pirmdienas mītiņā aizturētie.

Protests noris četru kvartālu garumā - no Brīvības laukuma līdz Ļesjas Ukrainkas ielai.

Nedaudz vēlāk mītiņa dalībnieki ielenkuši parlamenta ēku un daļa protestētāju centās izlauzties caur ēkas vārtiem.

Policija pret protestētājiem pielietojusi ūdens metēju un asaru gāzi.

Protesta akcija notiek arī Batumi.

Kā platformā "Telegram" vēsta kanāls "Batumčik", pie universitātes ēkas vispirms sapulcējušies aptuveni 1000 cilvēku, kas pēc tam devušies gājienā.

Protestos piedalās pamatā studenti.

Otrdien Tbilisi protestiem pret "ārvalstu aģentu" likumu pāraugot vardarbībā, aizturēti 66 protestētāji un ievainoti vairāki desmiti policistu, trešdien paziņoja varasiestādes.

Lai izklīdinātu protestētājus, policija otrdienas vakarā lika lietā asaru gāzi un ūdens lielgabalus.

Protesti izcēlās otrdien pēc tam, kad Gruzijas parlaments pirmajā lasījumā apstiprināja likumprojektu, kas izpelnījies salīdzinājumus ar Krievijas 2012.gadā pieņemto "ārvalstu aģentu" likumu, ko Kremlis izmantojis opozīcijas apspiešanai un neatkarīgo mediju slēgšanai.

Likumprojekts paredz iekļaut "ārvalstu aģentu" sarakstā nevalstiskās organizācijas (NVO) un medijus, kas, neskaitot ieņēmumus no reklāmām, vismaz 20% finansējuma saņem no ārvalstīm. Par atteikšanos no reģistrēšanās "ārvalstu aģentu" reģistrā varēs uzlikt 25 000 laru (8800 eiro) lielu sodanaudu.

Gruzijas varasiestādes ir izpelnījušās plašu starptautisko kritiku par atkāpšanos no demokrātiskām reformām.

ASV vēstniecība Gruzijā norādīja, ka šo likumprojektu ir iedvesmojis Kremlis un tas ir pretrunā Gruzijas vēlmēm pievienoties Eiropas Savienībai (ES).