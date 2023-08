Foto: Tenerifē postošo savvaļas ugunsgrēku dēļ evakuēti vairāki tūkstoši cilvēku

Populārajā Spānijas tūristu galamērķī Tenerifē kopš trešdienas, 16. augusta, plosās savvaļas ugunsgrēki. Ceturtdien varasiestādes ziņoja, ka līdz šim evakuēti vairāk nekā 3000 cilvēku, vēsta medijs CNN.

Ugunsgrēks līdz šim nopostījis aptuveni 2600 hektāru zemes. Reģiona pārstāvis Fernando Klavijo komentēja, ka ugunsgrēki deg "nekontrolējami" un, iespējams, sagaidāms, ka evakuēties nāksies vēl vairāk salas iedzīvotājiem.

"Tas, iespējams, ir sarežģītākais ugunsgrēks, kāds mums Kanāriju salās ir bijis pēdējo 40 gadu laikā," ceturtdien preses konferencē paziņojis Klavijo. Varasiestādes informēja, ka līdz šim uz ugunsgrēka skartajām teritorijām nosūtīti vairāk nekā 370 glābēju un 17 ugunsdzēsēju lidmašīnu.

Medijs ziņo, ka aizvadītās nedēļas nogalē un šīs nedēļas sākumā Tenerifē bijis īpaši karsts. Temperatūras brīžiem pārsniegušas 30 grādus pēc Celsija, kas ir augstāka par vidējo šajā gadalaikā.

Savvaļas ugunsgrēki šogad plosījušies daudzās pasaules vietās, tai skaitā Ziemeļāfrikā, Havaju salās, Kanādā un daudzviet Eiropā. Gaidāms, ka Eiropā nākamnedēļ gaisa temperatūras atkal sasniegs rekordaugstus rādītājus.

