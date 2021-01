Foto: Traģiskā sadursmē Lietuvā gājuši bojā pieci cilvēki no viena auto

Trešdien pēcpusdienā Lietuvas Traķu rajonā smagā ceļu satiksmes negadījumā uz šosejas gājuši bojā pieci cilvēki, ceturtdien vēsta portāls “Delfi.lt”.

Avārija notikusi uz šosejas Viļņa-Marijampole. Sadursmē iesaistītas pavisam trīs automašīnas - "Fiat Doblo", "Citroen Berlingo" un kravas auto "MAN".

Saskaņās ar aculiecinieku stāstīto "Citroen" apdzinis kravas automašīnu un pretējā virziena braukšanas joslā frontāli sadūries ar pretim braucošo "Fiat", kurā pēc sadursmes ietriecies arī kravas auto.

Visi pieci bojāgājušie, četri vīrieši un viena sieviete (2002., 1983., 1991., 1993., un 2003. dzimšanas gads), atradās "Fiat" spēkratā.

Netālu no avārijas vietas no ceļa nobraukusi un apgāzusies ugunsdzēsēju automašīna, taču neviens no glābējiem neesot cietis.