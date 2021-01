Foto: Trampa atbalstītāju atstātā postaža Kapitolijā

Pēc divām nedēļām amatu pametošā ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītāju ielaušanās Kapitolija ēkā ir nebijis precedents ASV vēsturē. Kapitolijs ir viena no ierasti labāk sargātajām ēkām valstī, jo te tiekas Rietumu demokrātijas flagmaņa ASV iedzīvotāju ievēlētie pārstāvji, un attiecīgi viņu aizsargāšana ir tautas gribas aizsargāšana.

Daudzus notikušais pārsteidza, jo iepriekš dažādu protestu laikā Kapitolija aizsardzībai bjuši norīkoti daudz lielāki spēki.

Piemēram, pat šajā vasarā "Black Lives Matter" protestu norisi no parlamenta ēkas iespaidīgājām kāpnēm novēroja lieli Nacionālās gvardes spēki, bet 2017. gadā Kapitolija policija no ēkas bez ceremonijām iznesusi pat protestētājus invalīdu ratiņos, kuri pieprasījuši tiesības uz veselības aprūpi. Savukārt par spīti sadursmēm, šoreiz fiksēti vairāki gadījumi, kad aizsardzībai norīkotie policisti palīdz protestētājiem vai pat fotografējas ar viņiem.

this is a photo of the National Guard stationed in response to a Black Lives Matter protest at the Lincoln Memorial in June pic.twitter.com/BgkKO903OS — manny (@mannyfidel) January 6, 2021

Thinking about all the times I've seen Capitol police forcibly arrest disabled activists with ADAPT and feeling supremely jokerfied https://t.co/GOolEapCuD — rebekah entralgo fernández (@rebekahentralgo) January 6, 2021

Cops are taking selfies with the terrorists. pic.twitter.com/EjkQ83h1p2 — Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2021

Jau ziņots, ka protestos miruši četri cilvēki. Kādu sievieti, visticamāk, nāvējoši sašāvusi Kapitolija policija, bet vēl trīs cilvēki miruši "pēkšņu veselības apstākļu dēļ", atsaucoties uz policijas teikto ziņoja "Vice". Tāpat demonstrācijās ievainoti vismaz 14 policisti, no kuriem divi nogādāti slimnīcā. No daudzajiem simtiem, kuri ielauzās Kapitolijā, līdz šim arestēti tikai 52 cilvēki, turklāt 47 no tiem par komandantstundas neievērošanu. Ņemot vērā, ka komandantstunda iestājās vairākas stundas pēc Kapitolija ieņemšanas, ielaušanās laikā arestēti vien pieci cilvēki.

Jau ziņots, ka trešdien Kongresa abām palātām formāli bija jāapstiprina Elektoru kolēģijas balsojums, ar kuru tika apstiprināta Džo Baidena uzvara ASV prezidenta vēlēšanās. Pēc protestu sākuma Kongresa sēde tika pārtraukta, bet vēlāk atsākta un Baidens oficiāli tika apstiprināts par nākamo ASV prezidentu.