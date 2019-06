Foto: Tramps viesojas pie Elizabetes II

ASV prezidents Donalds Tramps ar sievu Melāniju trīs dienu ilgā vizītē Lielbritānijā tiekas gan ar simbolisko valsts līderi karalieni Elizabeti II, gan premjeri Terēzu Meju, gan Lielbritānijas ārlietu ministru Džeremiju Hantu un lielo uzņēmumu pārstāvjiem.

Trampa starptautiskās vizītes ierasti pavada ne tikai oficiālā diplomātiskā retorika, bet arī viņa tvītu izraisītas diskusijas un pat skandāli. ASV prezidenta viesošanās nav izņēmums, jo pasaulē varenākās valsts līderis pirms ierašanās Londonas mēru Sadiku Hanu nodēvēja par zaudētāju, pauda atbalstu "Brexit" kampaņas sejas Borisa Džonsona centieniem kļūt par Lielbritānijas premjeru pēc Mejas atkāpšanās, kā arī kritizēja Mejas līdzšinēji vestās sarunas ar ES.

Trampa vizītes laikā Lielbritānijā tiek rīkoti arī plaši protesti, pret viņa politiku, kā arī pret faktu, ka ASV prezidents vispār ielūgts pie karalienes.

If Brexit Party leader @Nigel_Farage thinks this represents moral courage, he should publish that elusive manifesto so we can all see what he and his party really stand for. #TrumpUKvisit

(Billboard location: Woolwich Rd, London) pic.twitter.com/wPS0CN22eF