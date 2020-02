Foto: tūkstošiem irāņu atzīmē Islāma revolūcijas 41. gadadienu

Tūkstošiem irāņu otrdien izgāja galvaspilsētas Teherānas ielās, lai atzīmētu 41. gadadienu kopš Islāma revolūcijas, ziņo aģentūra "Reuters".

Valsts televīzija atspoguļoja pasākumus no vairākām Irānas pilsētām. Daudzos kadros cilvēki rokās turēja plakātus ar saukļiem “Nāvi Amerikai” un “Nāvi Izraēlai”.

Svinības par godu Islāma revolūcijas gadadienai notiek laikā, kad ASV-Irānas attiecības ir īpaši sarežģītas. ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija pret Islāma Republiku īstenojusi striktu politiku, kuras ietvaros Vašingtona izstājās no 2015. gadā parakstītā kodollīguma un atjaunoja ekonomiskās sankcijas pret Teherānu.

Janvāra sākumā kārtējo saspīlējumu abu valstu starpā radīja ASV veikts uzbrukums Irākā, kurā tika nogalināts ietekmīgais Irānas ģenerālis Kasems Soleimani.

Aerial #video

Massive crowd of people in Qom flock to streets for nationwide rallies marking 41st anniversary of Islamic Revolution#Iran #Bahman22 #۲۲بهمن pic.twitter.com/o7txtlMX8r